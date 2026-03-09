Jazz e Adele | il tributo di Federica Amoroso a Palermo

Una serata jazz dedicata al repertorio di Adele si svolgerà al Miles Jazz Club di Palermo, situato in via Enrico Albanese 5. L’evento vedrà sul palco Federica Amoroso, che interpreterà brani noti della cantante britannica in chiave jazz. Il locale ospiterà gli appassionati di musica dal vivo in un’atmosfera intima e rilassata. L’appuntamento è previsto per questa sera.

Una serata jazz che rielabora il repertorio di Adele si terrà al Miles Jazz Club di Palermo, in via Enrico Albanese numero 5. L’appuntamento è fissato per lunedì 12 marzo 2026 alle ore 21:30, con un biglietto d’ingresso di soli 8 euro. La voce protagonista sarà quella di Federica Amoroso, affiancata da una formazione musicale completa. Il concerto non ripropone le canzoni nella loro versione originale, ma le trasfigura attraverso l’estetica del jazz, trasformando i successi pop in brani dal groove delicato e dalle armonie raffinate. Tra le tracce previste figurano titoli iconici come Someone Like You, Hello, Rolling in the Deep e Skyfall. Questa iniziativa culturale si inserisce nel tessuto vivo della scena palermitana, dove luoghi come il Miles Jazz Club fungono da poli di aggregazione artistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

