Jannik Sinner e Opelka subito eliminati nel tabellone di doppio | troppo forti i veterani Granollers Zeballos

Jannik Sinner e Opelka sono stati eliminati subito nel tabellone di doppio al Masters1000 di Indian Wells. I veterani Granollers e Zeballos hanno prevalso sui giovani, concluso così il loro percorso nel torneo. Sinner, che ha preso parte al doppio per allenarsi in vista dei prossimi impegni in singolare, ha giocato in coppia con Opelka, senza successo.

Termina subito l’avventura di Jannik Sinner nel tabellone di doppio del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano il numero 2 del mondo è tornato a cimentarsi in coppia dopo diverso tempo, sfruttando l’occasione come allenamento in vista degli impegni in singolare. L’accoppiata con Reilly Opelka non era una novità: i due, infatti, nel 2021 si imposero insieme all’Atlanta Open. Questa volta, però, il tandem italo-statunitense non è riuscito a ottenere il risultato sperato contro gli esperti Horacio Zeballos e Marcel Granollers, n.1 del seeding. L’argentino e lo spagnolo hanno fatto valere schemi e automatismi ben rodati contro due singolaristi prestati al doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it

