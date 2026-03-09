Jannik Sinner ha superato il turno agli ottavi del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, disputato all'Indian Wells Tennis Garden. Durante il match, ha colpito con precisione e potenza, travolgendo l'avversario Shapovalov con un colpo decisivo. È la quinta volta che il tennista italiano raggiunge questa fase del torneo in una delle principali competizioni della stagione.

Jannik Sinner ha raggiunto per la quinta volta almeno gli ottavi al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in programma sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il campione altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellon, ha sconfitto nella notte italiana al terzo turno il canadese Denis Shapovalov (n.39 Atp) con il punteggio di 6-3 6-2, maturato in un'ora e 13 minuti di gioco, eguagliando così le 96 vittorie nei Masters 1000 di Fabio Fognini, l'italiano con più partite vinte in questa categoria di tornei dal 1990, quando sono stati introdotti nel calendario Atp. "Non è stato... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner è di un altro pianeta: il colpo con cui travolge Shapovalov

Articoli correlati

Troppo Jannik Sinner per Shapovalov, ottavi a Indian Wells per il numero 2 del mondoNeanche l’ombra di un problema per Jannik Sinner, che si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 senza...

Sinner travolge Shapovalov a Indian Wells: vittoria netta e ottavi conquistatiJannik Sinner continua la sua corsa a Indian Wells 2026 con una prestazione autoritaria.

Contenuti e approfondimenti su Jannik Sinner

Temi più discussi: Jannik Sinner - Denis Shapovalov a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner parla dei tennisti bloccati a Dubai prima di Indian Wells, ci sono cose più importanti che giocare; Sinner-Shapovalov: orario, precedenti e dove vederla in tv; Arriva Shapovalov: come se la cava Sinner contro i mancini.

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streamingJannik Sinner tornerà in campo quest'oggi, lunedì 9 marzo, per affrontare una sfida diversa dal solito. L'azzurro sarà al via del tabellone di doppio del ... oasport.it

Sinner, quando gioca gli ottavi di finale a Indian Wells: data, orario, e dove vederlo. Sfiderà o Fonseca o PaulJannik Sinner rimedia alla falsa partenza e batte in due set il canadese Shapovalov (6-3, 6-2) in un'ora e tredici minuti. Una partita gestita ... msn.com

Esito esame Terzo Turno: PROMOSSI Nella notte avanzano due azzurri a Indian Wells: Jasmine Paolini, vittoriosa contro Ajla Tomljanovic in tre set, e Jannik Sinner, che ha battuto in due set Denis Shapovalov x.com

Jannik Sinner ha eguagliato Fabio Fognini per il maggior numero di vittorie di un giocatore italiano nei tornei Masters 1000, dall’introduzione del formato nel 1990 - facebook.com facebook