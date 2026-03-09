Izzo | Sanremo 2027 sì a De Martino no al palco

Biagio Izzo ha annunciato che supporterà Stefano De Martino per il Festival di Sanremo 2027, ma ha chiarito che non intende partecipare come rappresentante della squadra napoletana sul palco dell’Ariston. La sua posizione è stata comunicata in modo diretto, senza lasciare spazio a interpretazioni. Izzo ha espresso chiaramente il suo endorsement per De Martino, ma ha escluso un coinvolgimento diretto nella manifestazione.

Biagio Izzo ha chiarito la sua posizione riguardo al Festival di Sanremo 2027: supporterà Stefano De Martino, ma esclude una partecipazione attiva sul palco dell’Ariston come rappresentante della squadra napoletana. Il comico ha espresso queste intenzioni durante la conferenza stampa dedicata alla nuova edizione di Pechino Express, in onda su da giovedì 12 marzo. L’annuncio arriva mentre si prepara l’era De Martino alla direzione artistica del festival, generando aspettative sui colleghi partenopei. Tuttavia, Izzo precisa che salire sul palco non è affatto scontato e richiede un’idea forte per evitare di trasformare l’evento in una semplice gara regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

