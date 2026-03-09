Italrugby le convocazioni per il Galles | torna Riccioni Canali invitato al raduno

Gli azzurri di rugby si sono riuniti in vista dell’ultima partita del Guinness Sei Nazioni 2026, che si giocherà a Cardiff sabato 14 marzo. Nella lista dei convocati torna Riccioni, mentre Canali è stato invitato a partecipare al raduno. La squadra si prepara con un allenamento collettivo in vista dell’incontro.

Gli azzurri si ritrovano in raduno in vista dell’ultimo match del Guinness Sei Nazioni 2026, sabato 14 marzo a Cardiff. Lo staff richiama il pilone dei Saracens e invita la seconda linea delle Zebre. È ufficialmente partita la preparazione dell’Italia in vista della quinta e ultima partita del Guinness Sei Nazioni 2026. Gli azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno il Galles sabato 14 marzo al Principality Stadium di Cardiff, con fischio d’inizio alle 17.40 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW TV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

