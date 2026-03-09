Isola vince | gol lampo di Ranieri e miracolo di Muraca

L’Isola Capo Rizzuto ha conquistato una vittoria importante grazie a un gol rapido di Ranieri e a un salvataggio di Muraca. La partita si è svolta in Calabria, tra il calore del pubblico e l’energia dello stadio, con entrambe le squadre che si sono impegnate fino all’ultimo minuto. L’evento ha catturato l’attenzione degli spettatori presenti e di chi ha seguito l’incontro in diretta.

Nel cuore pulsante della Calabria, dove la terra incontra il mare e le speranze sportive si intrecciano con la resilienza delle comunità locali, l'Isola Capo Rizzuto ha ottenuto un risultato che risuona ben oltre i confini del campo da gioco. La vittoria per 1-0 contro la Gioiese, sigillata da una rete lampo di Ranieri al primo minuto, rappresenta molto più di tre punti in classifica; è un segnale di stabilità per una squadra che profuma già di salvezza anticipata nel campionato di Eccellenza. La partita si è decisa praticamente prima ancora di iniziare: appena sessanta secondi dopo il fischio d'inizio, Ranieri si è presentato a tu per tu con il portiere ospite Sciarrino, battendolo con freddezza.