Iraq chiede rinvio spareggio | guerra blocca il viaggio

La nazionale irachena ha presentato una richiesta ufficiale alla FIFA per spostare lo spareggio qualificativo programmato per il 31 marzo. La decisione arriva in un momento in cui le tensioni e le difficoltà causate dalla guerra impediscono il normale svolgimento del viaggio. La federazione irachena ha specificato la necessità di rinviare l'incontro senza indicare ulteriori dettagli.

La nazionale irachena ha inoltrato una richiesta formale alla Fifa per spostare la data dello spareggio qualificativo previsto per il 31 marzo. Il conflitto in corso nel Medio Oriente rende impossibile l'arrivo sicuro dei calciatori a Monterrey, dove si svolgerà lo scontro decisivo contro la vincente tra Suriname e Bolivia. La federazione teme che le restrizioni allo spazio aereo impediscano il trasferimento della squadra completa. Il tecnico Graham Arnold, al comando dal maggio 2025, ha ribadito che senza i giocatori presenti in patria non si può formare la formazione titolare necessaria per questa sfida cruciale. La partita rappresenta l'unica via d'accesso ai Mondiali del 2026, un evento che si terrà da giugno a luglio nei tre paesi nordamericani.