Iran Von der Leyen | Non si dovrebbero versare lacrime per il regime

Il presidente della Commissione europea ha commentato la situazione in Iran, affermando che non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano. Ha sottolineato che il governo ha inflitto morte e imposto repressione al proprio popolo. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di dichiarazioni pubbliche riguardanti le crisi in Iran e la risposta internazionale.

“ Non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo. E questo ha causato devastazione e destabilizzazione in tutta la regione attraverso i suoi rappresentanti armati di missili e droni. Molti iraniani, all’interno del Paese, in Europa e nel mondo, hanno celebrato la scomparsa dell’ Ayatollah Khamenei. Così come molte altre persone nella regione. Sperano che questo momento possa aprire la strada verso un Iran libero. Il popolo iraniano merita libertà, dignità e il diritto di decidere del proprio futuro, anche se sappiamo che sarà pieno di pericoli e instabilità durante e dopo la guerra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

