Iran Teheran attacca il Bahrein | colpita l' unica raffineria di petrolio del Paese

L’Iran ha lanciato un attacco contro il Bahrein, colpendo l’unica raffineria di petrolio del Paese. L’agenzia di stampa ha riferito che i danni sono stati causati da un'operazione militare. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’attacco o sulle eventuali vittime. L’evento ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità energetica della regione.

L'Iran ha attaccato il Bahrein colpendo l'unica raffineria di petrolio del Paese. L'agenzia di stampa statale Bahrain News Agency ha successivamente pubblicato un rapporto in cui si afferma che "un incendio è scoppiato a causa dell'aggressione iraniana contro un impianto a Maameer, con danni materiali ma senza perdite di vite umane".

