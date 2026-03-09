Il ministro degli Esteri ha commentato la possibile nomina di una nuova guida suprema in Iran, affermando che secondo lui non ci saranno differenze sostanziali rispetto alla linea politica del passato. Tajani ha espresso questa opinione durante un'intervista, senza approfondire ulteriori dettagli o analisi sulle eventuali implicazioni di questa nomina. La notizia riguarda il contesto politico iraniano e le dichiarazioni ufficiali di rappresentanti italiani.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del ministro degli Esteri. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato la possibile nomina di una nuova guida suprema in Iran, sottolineando come, a suo avviso, non ci saranno cambiamenti significativi rispetto alla linea politica precedente. Intervenendo a margine di un convegno alla Farnesina, Tajani ha dichiarato: “La nuova guida suprema? Non credo la pensi diversamente dal padre”, lasciando intendere che la futura leadership iraniana potrebbe mantenere lo stesso orientamento politico e strategico. I rapporti diplomatici con l’Iran. Il titolare della Farnesina ha poi ribadito che l’Italia continua a mantenere relazioni diplomatiche con l’Iran, evidenziando l’importanza del dialogo anche in una fase internazionale delicata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran, Tajani sulla nuova guida suprema: “Non credo ci saranno differenze rispetto al padre”

Articoli correlati

Iran, Tajani: “Nuova guida suprema? Non credo sia diverso dal padre”Home > Video > Iran, Tajani: “Nuova guida suprema? Non credo sia diverso dal padre” “La nuova guida suprema? Non credo la pensi diversamente dal...

Iran, Mojtaba Khamenei è la nuova Guida suprema dopo la morte del padreEra stato dato per morto insieme al padre nel raid aereo israelo-americano di sabato che, secondo le ricostruzioni, avrebbe ucciso l’Ali Khamenei.

Altri aggiornamenti su Iran Tajani sulla nuova guida suprema...

Temi più discussi: Iran, Tajani alle commissioni: Primo charter con italiani in arrivo stasera a Fiumicino; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Che cosa hanno detto Tajani e Crosetto sull’Iran in Parlamento; Audizione di Tajani in Commissioni Affari Esteri riunite di Camera e Senato su Iran e Golfo Persico.

Iran, Tajani: Nuova guida suprema? Non credo sia diverso dal padre(LaPresse) La nuova guida suprema? Non credo la pensi diversamente dal padre. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un convegno ... stream24.ilsole24ore.com

Lo smarrimento di Crozza-Tajani è da ridere: La nostra posizione rispetto alla guerra in Iran? Eh, non lo so…Nella prima puntata di Fratelli di Crozza, il comico impersona un Tajani incerto sulla posizione italiana riguardo l'Iran ... ilfattoquotidiano.it

La posizione del governo rispetto a quanto accade in Iran: mercoledì la premier è attesa in Parlamento. Lo scontro politico sulla guerra finisce per pesare anche sul referendum giustizia. Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Andrea Bonini - facebook.com facebook

#TG2000 - Boom vendita #armi, Europa triplica gli acquisti #9marzo #Iran #Khamenei #USA #Hormuz #IranIsraelWar #Libano #Katz #IranWar #Teheran #MedioOriente #pasdaran #Trump #Netanyahu #Israele #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com