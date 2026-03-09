Iran Tajani rassicura | ‘Per gli italiani nel Golfo la situazione migliora’

Il ministro degli Esteri ha affermato che la condizione dei turisti italiani nella regione del Golfo è in miglioramento. In un comunicato ufficiale, ha specificato che la situazione in quell’area sta evolvendo positivamente, portando a una maggiore sicurezza per chi viaggia o si trova nel territorio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle misure o alle azioni intraprese.

Il ministro degli Esteri dichiara che per i turisti italiani nell’area del Golfo la situazione è migliorata. Rimangono attualmente solo i residenti, supportati dai rinforzi nelle ambasciate. L'unico nodo ancora aperto legato ai rientri dalle Maldive perché, anche se l'area non è in pericolo, in molti stanno cercando di tornare contemporaneamente È rientrata l’emergenza per i turisti italiani che nei giorni scorsi volevano lasciare l’area del Golfo e tornare in patria. Lo ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani al termine della riunione quotidiana con gli ambasciatori italiani della regione alla Farnesina. Secondo il titolare della diplomazia italiana, la situazione per i connazionali in quell’area si sta progressivamente normalizzando, anche se resta ancora un nodo aperto legato ai rientri dalle Maldive. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

