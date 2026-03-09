Iran Tajani | Nuova guida suprema? Non credo sia diverso dal padre

Durante un convegno alla Farnesina, il ministro degli Esteri ha commentato la possibile nomina di una nuova guida suprema in Iran, affermando di non credere che questa figura differisca molto dal precedente leader. Tajani ha espresso il suo punto di vista senza entrare in dettagli o analisi approfondite, limitandosi a sottolineare la somiglianza tra le due figure.

"La nuova guida suprema? Non credo la pensi diversamente dal padre". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un convegno alla Farnesina. "Noi continuiamo ad avere relazioni diplomatiche con l'Iran. Continuiamo a parlare con i paesi che sono vittime dell'aggressione. Oggi purtroppo c'è stato un altro missile indirizzato verso la Turchia proveniente dall'Iran. Speriamo prevalga la diplomazia noi non abbiamo alcun interesse ad entrare in guerra, non siamo in guerra con nessuno".

