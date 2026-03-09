Il ministro degli Esteri italiano ha commentato sull'ipotesi di un missile contro la Turchia, affermando che non ci sono le condizioni per attivare l'articolo 5 della NATO. Ha aggiunto che si attende una risposta dai turchi e ha richiamato alla prudenza per evitare un'escalation. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di monitorare la situazione senza prendere decisioni affrettate.

“Vedremo che cosa diranno i turchi”, ma ”bisogna sempre essere molto prudenti ed evitare una escalation”. Queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si è espresso così sul caso del missile iraniano lanciato contro Ankara. “Solidarietà alla Turchia, siamo vicini in amicizia al popolo turco, ma occorre grande prudenza, non credo che ora ci siano le ragioni per l’applicazione dell’ articolo 5 della Nato. Siamo intervenuti a sostegno di Cipro, vedremo se la stessa richiesta la faranno dalla Turchia, però cerchiamo di muoverci con grande circospezione proprio per evitare l’escalation”. Questo articolo Iran, Tajani: “Missile contro la Turchia? Non ci sono condizioni per attivare art. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Tajani: “Missile contro la Turchia? Non ci sono condizioni per attivare art. 5”

Articoli correlati

Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato. Ci difenderemo». Iran, il consigliere di Khamenei a Trump: «Pronti a guerra prolungata» – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele.

Guerra in Iran, missile contro la Turchia intercettato: “Abbiamo diritto di rispondere”. Telefonata Tajani-Rubio: “Preoccupa l’allargamento del conflitto. A lavoro per incrementare la partenza degli italiani nelle zone di guerra”La guerra tra Iran e Israele continua ad allargarsi mentre nella notte nuovi raid aerei, lanci di missili e attacchi con droni hanno attraversato...

Iran, Tajani: «Missile contro la Turchia, non ci sono condizioni per attivare l'art. 5 Nato»

Altri aggiornamenti su Iran Tajani Missile contro la Turchia...

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Iran, Tajani: domani rientreranno i 200 studenti minorenni. Crosetto: si teme effetti sui prezzi e aumento costo trasporti fino al 40%; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Guerra Iran, ultime notizie: nuova ondata di attacchi, che succede oggi.

Iran, Tajani: «Missile contro la Turchia? Non ci sono condizioni per attivare dell'articolo 5 della Nato» VIDEO«Vedremo che cosa diranno i turchi», ma «bisogna sempre essere molto prudenti ed evitare una escalation». Queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ... ilgazzettino.it

Missile iraniano abbattuto sulla Turchia: quando si attiva l’Articolo 5 della NATO e perché Tajani frenaSecondo missile iraniano abbattuto su Gaziantep. Tajani esclude l'Articolo 5. Ecco cosa prevede la clausola di difesa collettiva e perché non è mai automatica. blogsicilia.it

La posizione del governo rispetto a quanto accade in Iran: mercoledì la premier è attesa in Parlamento. Lo scontro politico sulla guerra finisce per pesare anche sul referendum giustizia. Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Andrea Bonini - facebook.com facebook

#TG2000 - Boom vendita #armi, Europa triplica gli acquisti #9marzo #Iran #Khamenei #USA #Hormuz #IranIsraelWar #Libano #Katz #IranWar #Teheran #MedioOriente #pasdaran #Trump #Netanyahu #Israele #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com