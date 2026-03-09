Il premier britannico ha dichiarato che il Regno Unito continuerà a sostenere i Paesi del Golfo nel rafforzamento delle loro difese. Ha inoltre affermato che l’economia britannica si dimostra resiliente nonostante l’aumento del prezzo del petrolio causato dal conflitto in Iran. La sua dichiarazione mira a rassicurare sulla stabilità del Paese di fronte alle tensioni internazionali.

Il premier britannico Keir Starmer ha cercato di rassicurare sulla resilienza dell’economia del Regno Unito rispetto alle conseguenze della guerra in Iran, a partire dall’aumento stellare del prezzo del petrolio. Dopo aver assicurato il proprio impegno verso i Paesi del Golfo, che il governo britannico sta aiutando nel rafforzamento delle capacità difensive contro Teheran, Starmer si è soffermato sullo stato dell’economia del Regno. “Negli ultimi 18 mesi abbiamo lavorato molto per rafforzare la nostra resilienza; l’inflazione è al 3% e in calo. Il governo deve andare avanti, guardare al futuro e collaborare con gli altri”, ha affermato. Il... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Starmer: "Aiutiamo i Paesi del Golfo a rafforzare le loro difese"

