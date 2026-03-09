Iran Shirin Ebadi scuote Montecitorio | La guerra ha portato gioia nel Paese Dopo il regime servirà un referendum

Una figura iraniana ha parlato a Montecitorio, affermando che la guerra nel Medio Oriente ha portato gioia in Iran e chiedendo un referendum dopo la fine del regime. La dichiarazione ha attirato l'attenzione su una divisione interna nel paese, tra la narrazione ufficiale del governo e i sentimenti di una parte della popolazione. La questione ha suscitato interesse tra i presenti.

La guerra che sta sconvolgendo il Medio Oriente ha aperto una frattura anche dentro l’Iran. Non solo tra potere e opposizione, ma tra la narrazione ufficiale del regime e il sentimento di una parte della popolazione. È da questa contraddizione che parte l’intervento della premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi, collegata in videoconferenza alla Camera dei deputati durante il convegno dedicato alla lotta delle donne iraniane. Davanti a parlamentari, giornalisti e attivisti riuniti nella Sala della Regina di Montecitorio, Ebadi ha descritto un Paese attraversato da repressione, guerra e povertà, ma anche da un inatteso sentimento di liberazione dopo i primi colpi inferti al vertice del potere religioso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

