Il portavoce della Santa Sede ha dichiarato che l’ambasciatore iraniano presso la Santa Sede ha richiesto un incontro e ha affermato di non aver ricevuto risposta. Ha aggiunto di essere stato fuori fino alla mattina. La risposta sarà data appena possibile, secondo quanto annunciato.

“L’ ambasciatore iraniano presso la Santa Sede Mokhtari chiede un incontro e dice che non ha avuto risposta? Sono stato fuori fino a questa mattina. Aspettate almeno che torni a vedere cosa c’è sul mio tavolo. Daremo risposta appena possibile “. Sono le parole del Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin a margine del “Tavolo Iftar” all’Hotel St.Regis di Roma. “Chiedono la condanna della Santa Sede agli attacchi di Usa e Israele in Iran? Ieri ha parlato il Papa e sottoscrivo completamente quello che ha detto”, ha aggiunto rispondendo ai cronisti. Il Pontefice nei giorni scorsi si è appellato alla pace e ha espresso il timore che il conflitto si allarghi ulteriormente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Parolin: "Ambasciatore chiede un incontro? Daremo risposta appena possibile"

