Iran | la guerra contro la Cina i Paesi del Golfo e l’Europa 2

In un nuovo rapporto, si evidenzia come l’Iran consideri la Cina, i Paesi del Golfo e l’Europa come obiettivi di una strategia di pressione e confronto. La nota sottolinea che l’Impero mira a ridimensionare l’influenza europea, vista come una minaccia economica secondaria solo alla Cina, e che questa dinamica si inserisce in un quadro di tensioni geopolitiche e rivalità internazionali.

La nota precedente necessita alcune postille. Anzitutto sulla necessità dell'Impero di ridimensionare l'Europa, che nella logica di un'America First sotto steroidi rappresenta un concorrente economico secondo solo alla Cina, una "minaccia mortale", secondo Strana, per il rilancio dell'Impero. La nuova strategia imperiale, continua, si prefigge di "trasformare l'Europa in una colonia americana in realtà si incrementa un processo già avviato ndr., consolidando accordi sbilanciati con essa, costringendola a spendere per l'acquisto di prodotti americani . a scapito della propria industria, avviando la de-industrializzazione dei Paesi europei e lo smantellamento dello stato sociale, trasformando così l'Europa in un fattore per la rinascita della potenza economica statunitense".