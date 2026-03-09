Iran | la guerra contro la Cina i Paesi del Golfo e l’Europa 1

L’Iran è al centro di tensioni che coinvolgono la Cina, i Paesi del Golfo e l’Europa. Secondo gli analisti, l’azione militare contro l’Iran avrebbe come obiettivo principale la Cina, che gli Stati Uniti cercano di isolare e indebolire, dopo aver già agito nel Venezuela. La situazione si sviluppa in un quadro di scontri regionali e geopolitici complessi.

Tutti gli analisti concordano sul fatto che l’aggressione contro l’Iran è diretta contro la Cina, un altro Paese che l’America vuole sottrarre all’influenza di Pechino dopo il Venezuela. Pochi comprendono che si tratta di una guerra contro l’Europa (peraltro, come l’invasione dell’Iraq del 2003, simboleggiata dal fatto che Saddam nel 2000 aveva deciso di vendere il petrolio in euro piuttosto che in dollari ). L’Europa era già l’obiettivo parallelo della guerra ucraina, che ne ha vampirizzato le risorse e avviato un processo di de-industrializzazione incenerendo i benefici che gli derivavano dall’energia a basso costo proveniente dalla Russia. Tale sviluppo si incrementerà con la guerra iraniana. 🔗 Leggi su It.insideover.com

