Un video diffuso dall’Associated Press mostra presumibilmente bombe a grappolo sganciate dall’Iran sopra Gerusalemme. Le immagini ritraggono esplosioni in volo, senza ulteriori dettagli sull’origine o sulle circostanze. La registrazione ha attirato l’attenzione su un possibile atto militare, ma non ci sono conferme ufficiali sulla provenienza delle bombe o sull’evento stesso.

Alcuni video diffusi dall’Associated Press hanno mostrato quelle che sembrerebbero essere bombe a grappolo sganciate dall’ Iran sopra Gerusalemme. Gli esperti hanno analizzato le immagini, confermando che sembrano mostrare questa tipologia di armi, con submunizioni rilasciate da un missile balistico dotato di una testata cargo, che secondo i detrattori uccidono indiscriminatamente e mettono in pericolo i civili anche molto tempo dopo il loro utilizzo. Israele ha più volte accusato l’Iran di aver utilizzato bombe a grappolo, ma secondo gli esperti lo stesso tipo di arma è stata utilizzata proprio da Israele in diversi attacchi in Libano in passato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il video delle bombe a grappolo sganciate sopra Gerusalemme

