Iran il conflitto si allarga al Golfo | un drone su Bahrein ferisce 32 civili tra cui bambini

Un drone proveniente dall'Iran ha colpito il Bahrein, ferendo 32 civili, tra cui alcuni bambini. La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, che dura ormai dieci giorni, si sta intensificando e coinvolgendo sempre più la regione del Golfo. La tensione tra le parti si manifesta con attacchi e violenze che stanno interessando diversi paesi e civili innocenti.

La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra nel decimo giorno e si estende sempre di più alla regione del Golfo. Nella notte ci sono stati nuovi attacchi attribuiti a Teheran contro diversi Stati della regione. Un drone iraniano ha colpito all'alba la zona di Sintra, in Bahrein, ferendo 32 civili, il più piccolo dei feriti ha appena due mesi. Un secondo attacco inoltre ha colpito l'impianto petrolifero di Al Ma'ameer, provocando un incendio e danni materiali La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra nel decimo giorno e si estende sempre di più alla regione del Golfo. Nonostante le scuse rivolte ai Paesi vicini dal presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, nella notte si sono registrati nuovi attacchi attribuiti a Teheran contro diversi Stati della regione.