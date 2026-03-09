Iran gli Usa pensano di inviare la Delta force per evitare un conflitto su larga scala e distruggere gli armamenti

Gli Stati Uniti valutano l'invio della Delta Force in Iran per prevenire un conflitto su larga scala e distruggere gli armamenti presenti. Donald Trump ha affermato che tutte le opzioni sono sul tavolo, rispondendo a una domanda sull’eventuale escalation tra Washington e Teheran. La dichiarazione arriva dopo tensioni crescenti tra i due paesi, senza indicare dettagli specifici sulle prossime mosse militari.