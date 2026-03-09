Iran gli Usa pensano di inviare la Delta force per evitare un conflitto su larga scala e distruggere gli armamenti
Gli Stati Uniti valutano l'invio della Delta Force in Iran per prevenire un conflitto su larga scala e distruggere gli armamenti presenti. Donald Trump ha affermato che tutte le opzioni sono sul tavolo, rispondendo a una domanda sull’eventuale escalation tra Washington e Teheran. La dichiarazione arriva dopo tensioni crescenti tra i due paesi, senza indicare dettagli specifici sulle prossime mosse militari.
«Tutte le opzioni sono sul tavolo. Tutte». A dirlo è stato Donald Trump all’Abc news, parlando a proposito del conflitto tra Usa e Iran. Tra le scelte, potrebbe esserci anche l’impiego reparto speciale Delta force, diventato famoso anche grazie all’omonimo film dell’attore statunitense Chuck Norris e per l’operazione militare che ha portato all’arresto del presidente venezuelano, Nicolas Maduro. Secondo le indiscrezioni dell’Nbc, la Casa Bianca potrebbe inviare dei piccoli contingenti nella Repubblica islamica, evitando un’invasione terrestre su larga scala. L’invio delle unità speciali per azioni mirate riguarda principalmente la distruzione dei siti nucleari più importanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Articoli correlati
Leggi anche: Israele annuncia “nuova fase” della guerra in Iran: attacchi su larga scala a Teheran. Trump: “Perdita di tempo inviare truppe di terra, hanno perso tutto”
Sette giorni di guerra: i costi per gli Usa, gli armamenti rimasti all’IranIn particolare, le operazioni aeree con velivoli basati a terra (F-35, F-15, F-16, B-1B, B-2A), nello stesso arco temporale sono costate 125,2...
Aggiornamenti e notizie su Iran gli Usa pensano di inviare la...
Temi più discussi: Cosa pensano gli statunitensi dell'attacco Usa all'Iran? Il sondaggio; Trump inaugura la fase 2 della guerra all'Iran e pensa di usare curdi e minoranze per il cambio di regime; Guerra all’Iran: un salto nel buio? (AGGIORNATO); No problem se Putin aiuta Iran, la risposta di Trump e il vero messaggio a Mosca.
Cosa pensano gli statunitensi dell'attacco Usa all'Iran?Due sondaggi Reuters/Ipsos e CNN/SSRS mostrano che la maggioranza degli statunitensi è contraria ai raid ordinati da Trump contro l’Iran. Il sostegno resta forte tra i repubblicani, ma emergono dubbi ... tg24.sky.it
Iran: segretario Consiglio sicurezza, Usa pensano di gettare il Paese nel caos ma si sbaglianoIl segretario generale del Consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Larijani, ha affermato che gli Stati Uniti pensavano di ... agenzianova.com
Sono ore drammatiche per le calciatrici della nazionale dell’Iran appena eliminata dalla Coppa d’Asia in Australia - facebook.com facebook
#TG2000 - Boom vendita #armi, Europa triplica gli acquisti #9marzo #Iran #Khamenei #USA #Hormuz #IranIsraelWar #Libano #Katz #IranWar #Teheran #MedioOriente #pasdaran #Trump #Netanyahu #Israele #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com