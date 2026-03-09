In Iran, Mojtaba Khamenei è stato recentemente nominato Guida Suprema, consolidando così il nuovo equilibrio di potere nel paese. Contestualmente, un attacco con drone lanciato dall’Iran ha causato decine di feriti civili in Bahrein, segnando un episodio di tensione nella regione. La nomina di Khamenei rappresenta un momento importante negli sviluppi politici e militari dell’Iran.

Un attacco con drone lanciato dall’ Iran ha provocato decine di feriti civili in Bahrein, mentre a Teheran si consolida il nuovo equilibrio di potere dopo la nomina di Mojtaba Khamenei a Guida Suprema della Repubblica islamica. Secondo il Ministero della Salute del Bahrein, citato dalla Bahrain News Agency, l’attacco avvenuto nella località di Sitra ha causato 32 feriti tra la popolazione civile, quattro dei quali in condizioni gravi. Tra i casi più critici figurano anche alcuni minori che hanno dovuto essere sottoposti a interventi chirurgici. Una ragazza di 17 anni ha riportato gravi traumi alla testa e agli occhi, mentre due bambini di 7 e 8 anni hanno subito lesioni significative agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, chi è Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema (e perché dobbiamo temerlo)

Articoli correlati

Iran, Mojtaba Khamenei chi è la nuova Guida Suprema dell’IranManca ancora un annuncio ufficiale, ma sarebbe Mojtaba Khamenei la nuova guida suprema, figura ancora più radicale del padre.

Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell'IranL'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie...

Aggiornamenti e notizie su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell'Iran; Chi è Mojtaba Khamenei, l’erede prediletto dell’ayatollah sostenuto dall’ala dura dei pasdaran; Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran; Chi è Mojtaba Hosseini, figlio di Khamenei, probabile nuova Guida suprema dell'Iran (a cui il padre aveva già spianato la strada ).

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio prediletto della Guida Suprema alla guida dell'Iran. Trump: Non dureràScontri e lotte interne e alla fine i Pasdaran si sono imposti su Mojtaba Khamenei al potere. Una scelta che fa discutere ... tg.la7.it

Iran, Mojtaba Khamenei eletto nuova Guida Suprema. Ecco chi èDato inizialmente per morto insieme al padre nel raid israelo-americano che sabato ha ucciso l’Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei è invece riemerso al centro della scena politica iraniana. Dopo ... tg24.sky.it

Alla fine, dopo le indecisioni della vigilia, l’Assemblea degli esperti ha deciso: è Mojtaba Khamenei il nuovo leader supremo dell'Iran, succedendo a suo padre Ali Khamenei, che già in passato lo aveva indicato come suo erede come guida spirituale del paes - facebook.com facebook

Alla fine, dopo le indecisioni della vigilia, l’Assemblea degli esperti ha deciso: è Mojtaba Khamenei il nuovo leader supremo dell'Iran, succedendo a suo padre Ali Khamenei, che già in passato lo aveva indicato come suo erede come guida spirituale del paes x.com