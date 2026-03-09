Un video diffuso dall’agenzia iraniana Teheran mostra un’esplosione presso una scuola a Minab. Il filmato, ripreso da Mehr News Agency e confermato da vari media internazionali, sembra indicare la responsabilità degli Stati Uniti nell’evento. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni ufficiali sulle circostanze dell’incidente.

Un filmato pubblicato dal media iraniano Mehr News Agency e confermato dal New York Times e dal collettivo investigativo open source BellingCat rafforza i sospetti sulle responsabilità americane nell’attacco alla scuola femminile di Minab, in Iran, che ha provocato la morte di oltre 170 persone, molte delle quali ragazze. Il filmato, pubblicato dall’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr News Agency, mostra l’impatto di quello che è stato confermato essere un missile da crociera Tomahawk, di cui sono in possesso gli Stati Uniti. Alti funzionari statunitensi hanno negato di aver preso di mira intenzionalmente la scuola, adiacente a una base delle Guardie Rivoluzionarie e un tempo indicata sulle mappe come parte dello stesso complesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, agenzia Teheran pubblica video esplosione su scuola Minab: le immagini che dimostrerebbero la responsabilità Usa

