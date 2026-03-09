Ipertensione infarto e diabete | obiettivo prevenzione a Terni lo screening gratuito

A Terni è partita una campagna di prevenzione cardiovascolare chiamata “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla Fondazione per il tuo cuore dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri. Dopo il successo delle precedenti edizioni, lo screening gratuito si concentra su ipertensione, infarto e diabete, offrendo la possibilità di controlli mirati senza prenotazione. La campagna si svolge in diverse tappe della città.

