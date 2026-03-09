Io uomo di sinistra voterò Sì | la riforma della giustizia è necessaria Parla Enzo Bianco

Fondatore del Partito democratico e già ministro dell’Interno nei governi D’Alema e Amato II, Enzo Bianco è tra gli animatori più attivi del comitato referendario “La Sinistra che vota Sì”. Una storia autorevole per un posizionamento che scompagina la narrazione di chi vuole il mondo progressista compatto sulla difesa degli attuali assetti della giustizia. Bianco, lei è un uomo di sinistra, nonché fondatore della Margherita e del Partito democratico, eppure sostiene il Sì alla riforma della giustizia. Perché? «Proprio perché vengo da una storia politica di sinistra ritengo che oggi sia necessario avere il coraggio di affrontare seriamente il tema del suo funzionamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Io, uomo di sinistra, voterò Sì: la riforma della giustizia è necessaria». Parla Enzo Bianco Articoli correlati "La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della ConsultaCeccanti: "Zuppi per il no? Da cattolico, penso che i vescovi non dovrebbero schierarsi" “Non è vero che la riforma Nordio riduce l’autonomia e... Nasce il comitato ’Cittadini per il sì’: "Riforma della giustizia necessaria"Si è costituito il comitato ‘Cittadini per il sì’ in vista del referendum sulla giustizia, che si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo.