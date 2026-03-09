Io e Alice al teatro A l' Avogaria un viaggio nel tempo e nei sentimenti

Martedì 10 marzo 2026 alle 20.30, al teatro A l'Avogaria, si svolge il primo appuntamento del ciclo “Martedì dell’Avogaria”. La rassegna presenta sei serate dedicate alla giovane drammaturgia nazionale, con uno spettacolo intitolato “Io e Alice”. L’evento apre una serie di incontri pensati per mettere in scena nuove produzioni teatrali.

Appuntamento martedì 10 marzo 2026, ore 20.30, con il nuovo ciclo de i “Martedì dell’Avogaria”, la rassegna che presenta il meglio della giovane drammaturgia nazionale in sei incontri. All'Avogaria (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) va in scena “Io e Alice”, per la regia di Claudia Genolini, di e con Giacomo Seca e Sabrina Ponticelli. Io e Alice è una storia che inizia come tante: un incontro casuale in un pub, due ragazzi, una canzone al juke-box, uno sguardo che cambia tutto. Lei è Alice, studentessa inquieta. Lui è Leo, musicista sognatore. Si incontrano, si riconoscono e poi si perdono. Ma qualcosa – o qualcuno – decide che questa storia merita un secondo sguardo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

