Invenzioni umane | 8 lezioni al Teatro Olimpico nel 2026

Nel 2026, il Teatro Olimpico di Vicenza ospiterà la seconda edizione del Vicenza Storia Festival, che si terrà dal 24 al 26 aprile. L’evento si concentrerà sulle grandi invenzioni umane, offrendo un approfondimento sui temi legati alle innovazioni che hanno segnato la storia. La manifestazione coinvolgerà diversi relatori e pubblico interessato alla storia delle invenzioni.

Il Teatro Olimpico di Vicenza si prepara ad accogliere la seconda edizione del Vicenza Storia Festival, in programma dal 24 al 26 aprile 2026 con il tema centrale dedicato alle grandi invenzioni umane. L’evento prevede otto lezioni tenute da relatori di rilievo, affiancate da un percorso preparatorio di cinque appuntamenti sparsi per la città a partire da fine marzo. La prevendita dei biglietti e degli abbonamenti sarà attivata l’18 marzo, offrendo la possibilità di seguire l’intero ciclo o singole sessioni attraverso la piattaforma dedicata. La scelta del luogo non è casuale: il palcoscenico dell’Olimpico rappresenta un simbolo della storia vicentina e del Veneto, territorio dove la tradizione manifatturiera incontra l’eredità culturale millenaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

