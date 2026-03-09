Intervista a Marcello Pera | Con il No vincono le toghe giacobine Votare Sì è libertà

In un’intervista, il filosofo e ex presidente del Senato invita gli italiani a votare per una riforma liberale, sostenendo che il No favorisce le toghe giacobine. Pera afferma che votare Sì rappresenta un atto di libertà e si oppone alla deriva giudiziaria del Paese. La sua posizione si rivolge a chi desidera cambiare l’attuale scenario politico e istituzionale.

Marcello Pera, filosofo e politico liberale, già presidente del Senato, invita gli italiani ad andare a votare per realizzare una grande riforma liberale e fermare la deriva giudiziaria della nostra Repubblica. Senatore, i sondaggi danno il No in crescita se non in vantaggio. È preoccupato? «Sono fiducioso nelle buone ragioni del Sì, così semplici e ragionevoli, e confido che i cittadini non vorranno perdere garanzie di libertà e cadere in una repubblica giacobina dei magistrati. Il quesito del referendum, tradotto in italiano, dice: "Volete voi essere giudicati da un giudice la cui carriera non dipenda dai pubblici ministeri?"; "Volete voi un giudice terzo e imparziale?"; "Volete voi un giusto processo così come fissato nella costituzione italiana?". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Marcello Pera (Fdi) s'improvvisa reporter e intervista i giornalisti: "Al referendum giusto votare sì""Questo è un sì obbligato dato l'articolo 111 della Costituzione che fu riformato nel 1999.

Cesare Salvi e Marcello Pera uniti per il Sì al referendum: "E' una riforma garantista"Marcello Pera e Cesare Salvi, due giuristi di eccellenza, uno di centrodestra e l'altro di centrosinistra, abbattono le barriere e le differenze

In Fiera a Pordenone, insieme al professor Marcello Pera, al Ministro Luca Ciriani, al Presidente della Camera Penale di Pordenone avv. Esmeralda Di Risio e al Presidente del Comitato Sì Riforma Pordenone avv. Mattia Matarazzo, abbiamo ribadito le ragioni del Sì alla riforma della giustizia.

