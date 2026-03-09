Inter Marotta ‘soffia’ un dirigente alla Juventus?

L'Inter sembra interessata a un dirigente attualmente alla Juventus, secondo alcune voci di mercato. La società nerazzurra starebbe valutando di portarlo in rosa, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La trattativa potrebbe coinvolgere anche il coinvolgimento di Marotta, che avrebbe espresso interesse per questo professionista. La situazione resta da seguire con attenzione, ma nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato.

Può portarlo in nerazzurro, ecco di chi si tratta Inter, Marotta porta via questo dirigente alla Juventus? Lo vuole in nerazzurro, ecco di chi stiamo parlando. Il calciomercato non riguarda esclusivamente i calciatori e, in vista della prossima stagione, entra prepotentemente nel vivo regalando un affascinante duello tra le due storiche rivali d'Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l'Inter avrebbe individuato nel profilo di Michele Sbravati la figura ideale per guidare e rilanciare il proprio settore giovanile. La dirigenza meneghina si trova costretta a cercare una nuova e affidabile guida tecnica per il proprio vivaio.