Nonostante la sconfitta nel derby, l'Inter mantiene un vantaggio di sette punti sulla seconda in classifica, con dieci giornate ancora da disputare. La squadra nerazzurra continua a essere in corsa per lo scudetto, considerando i punti di vantaggio accumulati finora. La classifica attuale mostra la posizione dei nerazzurri e i punti di distacco rispetto agli avversari più vicini.

La storia prima di tutto. L'Inter potrebbe diventare l'unica squadra milanese a vincere uno scudetto dopo aver perso due derby su due. Curioso. Allegri punta alla remuntada, ma Chivu - trincerato dietro i suoi 7 punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine - ha buoni motivi per stare più tranquillo di quanto si creda, oltre a quello più ovvio, il vantaggio in classifica. Vediamoli tutti. Il primo appunto è sulla vecchia guarda. C'è un'Inter all'ultimo canto pronta a salutare a fine stagione. Queste ultime dieci partite di campionato - a cui si aggiungono la semifinale di ritorno e l'eventuale finale di Coppa Italia - sono una sorta di The Last Dance per molti interisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, i 7 motivi per sentirsi lo scudetto in tasca

Articoli correlati

Leggi anche: Cinque motivi per i quali l’Inter può perdere lo scudetto contro il Milan

Milan-Como fondamentale per lo Scudetto: ecco tutti i motiviMilan-Como fondamentale per lo Scudetto? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' si e il motivo sta nel calendario dei rossoneri.

CHAMPIONS O SCUDETTO La scelta impossibile

Approfondimenti e contenuti su Inter i 7 motivi per sentirsi lo...

Discussioni sull' argomento Addio vecchio San Siro, il futuro è verticale: Scaroni traccia la rotta di Inter e Milan verso il 2031; Perché non c'è la coreografia nella curva del Milan per il derby: le motivazioni dei tifosi rossoneri; Napoli, spari nella notte: due minori feriti a colpi di arma da fuoco. Ricoverati in ospedale; Attacco all'Iran, in Qatar la federcalcio annulla tutte le partite per motivi di sicurezza.

Inter, niente Upamecano (a zero) per 19 milioni di motivi: ma c’è uno spiraglio | CM.ITIl difensore francese in scadenza col Bayern è nel mirino dei nerazzurri in vista del 2026. Ecco le ultime di Calciomercato.it Con Oaktree la strategia dell’Inter sul mercato è profondamente cambiata, ... calciomercato.it

Milan-Inter, tutte le nazionalità in gol nel derby #SkySport #SkySerieA x.com

Biasin trova polemicamente il bicchiere mezzo 'pieno' del derby dell'Inter "Per l'Inter ci sono solo cattive notizie: ha perso un altro derby e ha giocato pure male. Forse c'è una mezza buona notizia. Dopo una cosa del genere tutto quello che sentiamo dire - facebook.com facebook