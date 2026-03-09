Inter Chivu e il tocco di mano di Ricci | Var avrà fatto check no?

Durante il derby tra Inter e Milan, si sono verificati momenti di tensione, tra cui il rigore non assegnato all'Inter nel finale. Chivu ha commentato la decisione, ipotizzando che la VAR possa aver effettuato un controllo. La questione ha attirato l’attenzione di tifosi e analisti, che continuano a discutere sulla correttezza delle decisioni arbitrali. La partita rimane al centro di numerose discussioni sportive.

(Adnkronos) – Il rigore non assegnato all'Inter nel finale del derby contro il Milan continua a far discutere. Nell'immediato post partita della sfida valida per la 28esima giornata di Serie A, e vinta proprio dai rossoneri 1-0 grazie al gol di Estupinan, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha lasciato trasparire, seppur provando a dissimularla, tutta la sua rabbia per il tocco di mano in area di Ricci, giudicato non da calcio di rigore dall'arbitro Doveri. "C'è un Var e un Avar che hanno fatto un check, o almeno credo", ha detto con qualche polemica Chivu nel post partita, "non ho niente da dire, preferisco pensare alla prestazione e analizzare i miei errori". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

