Inter Atalanta Sky o Dazn? Dove vedere la sfida

Domenica sera si gioca la partita tra Inter e Atalanta, visibile su Sky o Dazn. Dopo il derby, l’Inter si prepara a scendere in campo di nuovo per la prossima giornata di campionato. La sfida si svolgerà in uno stadio che ospiterà le due squadre, con i tifosi pronti a seguire l’incontro in diretta. La partita rappresenta uno degli appuntamenti di questa giornata di calcio.

Inter Atalanta Sky o Dazn? Archiviato il derby, l’Inter si prepara a tornare subito in campo per la prossima sfida di campionato. I nerazzurri affronteranno l’Atalanta nella 29ª giornata di Serie A 202526, in una partita che potrebbe avere un peso importante nella corsa allo scudetto. Inter Atalanta Sky o Dazn?. Il match Inter-Atalanta si giocherà sabato 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio San Siro e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. I tifosi potranno seguire la gara attraverso l’app della piattaforma su smart TV oppure in streaming su diversi dispositivi, tra cui computer, smartphone e tablet. La copertura su Inter TV. Come di consueto, Inter TV accompagnerà i tifosi nerazzurri con aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita direttamente da San Siro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

