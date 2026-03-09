Installazione Infiorescenze all’Associazione Nuova Aurora

L’Associazione Nuova Aurora APS ha concluso i laboratori di arte espressiva nell’ambito del progetto Crazy Talent, co-finanziato dalla Fondazione CR Firenze. Gli artisti dell’atelier La Tinaia hanno realizzato un’installazione di infiorescenze, che sarà presentata come risultato finale del percorso. L’opera rappresenta la fase conclusiva delle attività svolte durante i laboratori.

L'Associazione Nuova Aurora APS, nell'ambito del progetto Crazy Talent, co-finanziato dalla Fondazione CR Firenze, è lieta di annunciare la conclusione dei laboratori di arte espressiva culminati nella realizzazione di un'importante opera firmata dagli artisti dell'atelier La Tinaia. Vi aspettiamo all'inaugurazione giovedi 12 marzo alle ore 11.30 in via in via Giovane Italia 16, a Firenze.