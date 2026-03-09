Installato un nuovo autovelox sulla Flacca

È stato installato un nuovo autovelox sulla Flacca, precisamente in corrispondenza della Piana di Sant’Agostino a Gaeta, lungo la strada che conduce a Sperlonga. L’apparecchio si trova in quella zona e monitorerà la velocità dei veicoli in transito. La presenza del dispositivo è stata comunicata ufficialmente alle autorità competenti.

Si trova in corrispondenza della Piana di Sant’Agostino a Gaeta. Il Comune: “Non si tratta di uno strumento coercitivo, ma di un atto di responsabilità verso la sicurezza di tutti” Nuovo autovelox sulla Flacca, in corrispondenza della Piana di Sant’Agostino a Gaeta, in direzione Sperlonga. A darne notizia il Comune, il quale spiega anche che "la nuova apparecchiatura è stata posizionata più avanti rispetto alla precedente postazione che si trovava nei pressi del Summit Hotel, al km 22.900 della Flacca, e che è stata contestualmente rimossa". Il nuovo autovelox è stato collocato in un tratto particolarmente delicato della viabilità, caratterizzato da un elevato flusso di traffico e dalla prossimità con il litorale, condizioni che, aggiunge l’amministrazione, “rendono l’area ad alto rischio sotto il profilo della sicurezza stradale”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Nuovo autovelox in arrivo sulla Provinciale: multe in entrambi sensi di marcia Installato un nuovo defibrillatore a RigutinoUn imprenditore che opera nel campo del giardinaggio ha donato un defibrillatore alla comunità di Rigutino. Nuovo autovelox installato sulla Flacca alla Piana di Sant’Agostino, in direzione Sperlonga Tutti gli aggiornamenti su Installato un nuovo autovelox sulla... Temi più discussi: Nuovo autovelox in arrivo sulla strada verso Pavia; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?; Gaeta – Installato nuovo autovelox lungo la Flacca; Gaeta: un nuovo autovelox sulla Piana di Sant’Agostino. Installato un nuovo autovelox sulla FlaccaSi trova in corrispondenza della Piana di Sant’Agostino a Gaeta. Il Comune: Non si tratta di uno strumento coercitivo, ma di un atto di responsabilità verso la sicurezza di tutti ... latinatoday.it Controlli sulla Flacca, nuova postazione autovelox alla Piana di Sant’AgostinoUn nuovo sistema di controllo della velocità è stato installato lungo la Flacca, nel territorio di Gaeta, in corrispondenza della Piana di Sant’Agostino. h24notizie.com Cinque le operatrici indagate. Avrebbero installato un regime di paura dentro la comunità che ospita minori disabili. L'inchiesta e le telecamere nascoste - facebook.com facebook Paragon installato nello stesso giorno ad attivisti e giornalisti. Per Casarini e Caccia (Mediterranea) è stata l’Aisi. Mistero invece su chi abbia bucato lo smartphone di Cancellato (Fanpage). @VinzBis x.com