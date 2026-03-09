Inseguimento in tangenziale a Milano | i carabinieri fermano automobilista con 14,5 kg di droga

Un automobilista è stato fermato dai carabinieri in tangenziale a Milano dopo aver guidato in modo irregolare e pericoloso, tentando di scappare. I militari hanno fermato il veicolo e, una volta a bordo, hanno trovato quasi 15 chili di droga nascosti all’interno dell’auto. L’uomo è stato arrestato e portato via dai militari.

Guida in modo irregolare e pericoloso in tangenziale e tenta la fuga davanti ai carabinieri. Nell'auto, una volta fermata, i militari trovano quasi 15 chili di droga. L'episodio risale alla sera di sabato 7 marzo, attorno alle 22. Il Nucleo Radiomobile di Corsico decide di intimare l'alt a un automobilista lungo la Tangenziale Ovest di Milano. Davanti alle sirene accese, il conducente dell'auto accelera per cercare di seminare la pattuglia. Inizia un breve inseguimento, che si conclude nei pressi dello svincolo di Assago. I militari fermano l'uomo, un marocchino di 35 anni, e controllano la macchina, una Lancia Y presa a noleggio.