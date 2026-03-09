Il difensore dell'Inter è uscito dal campo dolorante alla tibia dopo uno scontro con Rabiot durante il derby. La sua condizione viene monitorata in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre resta incerto il suo eventuale rientro in campo. Nessun dettaglio sui tempi di recupero o su eventuali diagnosi ufficiali. La squadra sta valutando le prossime mosse in vista delle prossime partite.

© Internews24.com - Infortunio Bastoni, il giocatore ancora dolorante alla tibia dopo lo scontro con Rabiot: i dettagli sulle sue condizioni

