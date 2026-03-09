Influenza in Italia i numeri della nuova ondata | bambini i più colpiti e incidenza ancora alta

In Italia, durante la settimana più recente, sono stati registrati numeri elevati di casi di influenza, con i bambini che risultano tra i più colpiti. I dati mostrano un’incidenza ancora alta di infezioni, con variazioni tra le diverse regioni e fasce di età. La situazione viene monitorata costantemente dalle autorità sanitarie, che raccolgono e diffondono i numeri settimanali.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. In Italia, nella settimana più recente di monitoraggio della stagione invernale, la rete di sorveglianza delle infezioni respiratorie acute (ARI) indica un livello di trasmissione complessivamente contenuto, con un progressivo rallentamento rispetto alle settimane precedenti. La concentrazione rimane maggiore nei più piccoli, mentre la distribuzione geografica mostra differenze tra territori senza evidenza di picchi diffusi. Riassunto della settimana: casi totali. Nella settimana di riferimento, si stimano circa 406.395 casi di ARI nella popolazione, con un'incidenza di 7,50 casi per 1.