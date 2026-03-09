Indovina chi viene a cena a Cittanova | si conclude la stagione teatrale

A Cittanova si conclude la stagione teatrale organizzata dall’Associazione Kalomena con lo spettacolo “Indovina chi viene a cena”. L’evento rappresenta il finale della XXII stagione, attirando pubblico e appassionati di teatro. La rappresentazione si terrà nella città, chiudendo così un ciclo di appuntamenti culturali portati avanti dall’associazione durante l’anno.

Tutto pronto per l’evento conclusivo della XXII Stagione Teatrale di Cittanova organizzata dall’Associazione Kalomena. Martedì 10 marzo il sipario del Teatro Gentile si aprirà sulla stupenda commedia "Indovina chi viene a cena", interpretata da due straordinari attori come Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. I biglietti sono in vendita su Vivaticket e presso il Teatro Gentile. Info: 347.7191399 – 320.6184249. Il Progetto della Rassegna Teatrale ha il patrocinio e il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Amministrazione Comunale di Cittanova e della BCC-Calabria Ulteriore. Guglielmo Ferro riporta in scena la stupenda commedia che fu interpretata (al cinema) dai due mostri sacri Katharine Hepburn e Spencer Tracy. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

