Indonesia una valanga di rifiuti sommerge i lavoratori nella più grande discarica del Paese

In Indonesia, i soccorritori stanno cercando i dispersi dopo che una valanga di rifiuti ha travolto i lavoratori nella più grande discarica del paese. La massa di materiali ha coperto diverse aree e ha reso difficile l’intervento di chi cerca di trovare le persone scomparse. La situazione rimane critica mentre le operazioni di salvataggio sono ancora in corso.

I soccorritori continuano a cercare i dispersi colpiti da una valanga di rifiuti nella più grande discarica dell' Indonesia. Almeno quattro persone sono morte nel crollo presso l'impianto di trattamento di Bantargebang a Bekasi, appena fuori Giacarta. La frana è stata provocata dalle forti piogge cadute nella notte e più di 300 squadre di ricerca sono state dispiegate per cercare i sopravvissuti e recuperare i corpi delle vittime, utilizzando macchinari pesanti e cani da fiuto. L'incidente ha riportato l'attenzione su Bantargebang, una discarica che riceve la maggior parte dei rifiuti provenienti da Giacarta, che è ormai sovvracarica da anni...