Indice del clima 2026 Firenze lontana dalla vetta di dove si vive meglio | la classifica del Sole 24 Ore

Firenze si trova al 78° posto tra le città italiane per il clima, secondo uno studio del Sole 24 Ore. L’indagine analizza i dati raccolti da 3b Meteo nel periodo tra il 2015 e il 2025. La classifica misura le condizioni climatiche delle diverse città italiane senza considerare altri aspetti. La città si colloca quindi lontana dalle prime posizioni per qualità del clima.

Firenze è la 78esima città italiana per il clima. Questo l'esito dello studio condotto dal Sole 24 Ore sui dati forniti da 3b Meteo relativi al decennio 2015-2025. La classifica, stilata tenendo conto di quindici parametri, vede al primo posto assoluto Bari, che precede sul podio Barletta Andria Trani e Pescara. A seguire Ancona, Chieti e poi Livorno. A livello regionale: Siena (23esima), Pisa (49esima), Grosseto (50esima), Massa Carrara (54esima), Arezzo (55esima), Pistoia (69esima), Firenze (78esima), Prato (80esima) e Lucca (81esima). La città si piazza nelle parti basse della classifica per quanto riguarda Indice di calore (88esima), caldo estremo (105esima) e ondate di calore (101esima). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Indice del clima 2026, Livorno è la sesta città in Italia dove si vive meglio: la classifica del Sole 24 OreLivorno è la sesta città italiana con il miglior clima perdendo due posizioni rispetto al 2025.

Approfondimenti e contenuti su Indice del clima 2026 Firenze lontana...

Temi più discussi: La città italiana con il miglior clima non è dove pensi, ed è la stessa da tre anni; Bari ha il miglior clima d'Italia. A Catania e Cagliari non ci sono più giorni freddi; Indice del clima 2026, Napoli al 24mo posto in Italia: tra sole e caldo estremo; Indice del clima, Bari è la città con il miglior clima d’Italia. Taranto al 60° posto.

Indice del Clima, Brescia scende al 66° posto: più caldo ed eventi estremiBrescia. Il clima cambia e i numeri lo confermano. Nell’ultima edizione dell’Indice del Clima, che analizza le condizioni meteorologiche nelle province italiane, Brescia si colloca al 66esimo posto ... quibrescia.it

Indice del clima 2026, Imperia resta tra le province più vivibili d’ItaliaL’analisi del Sole 24 Ore (dati 3Bmeteo, periodo 2015-2025) riporta il capoluogo nella top ten nazionale. Premiato il fattore costa, ma il report segnala anche l’aumento di criticità legate a caldo es ... riviera24.it

IL REPORT | Secondo l’Indice del Sole 24 Ore e 3bmeteo, il capoluogo di regione si piazza 12° su 107 città italiane. Seguono Vibo Valentia, Crotone e Reggio Calabria - facebook.com facebook

Ancona al quarto posto in Italia per condizioni meteo più favorevoli. Indice del clima del Sole24ore, il capoluogo guadagna due posizioni #ANSA x.com