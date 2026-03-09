Jannik Sinner ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells battendo Denis Shapovalov. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha dominato il match senza difficoltà evidenti. Ora Sinner prosegue la sua corsa nel torneo, dopo aver superato il primo turno e aver mantenuto un buon ritmo in questa fase della competizione.

Procede spedita la marcia di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells: dopo il debutto vincente contro il ceco Svrcina, l’azzurro sconfigge in due set il canadese Denis Shapovalov 6-3, 6-2 approdando agli ottavi di finale del torneo americano sul cemento dove si troverà il giovane brasiliano Joao Fonseca. Le parole di Jannik. “È stata una gara di secondo turno molto difficile”, spiega il numero due del mondo nel dopo-gara. “Denis è un giocatore in forma ma sono molto contento di come ho saputo gestire dalla linea di fondo ma anche la mia aggressività. Ho iniziato male, ma sono felice di come ho reagito e gestito la situazione, abbiamo lavorato molto ma è bello avere anche momenti di relax. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indian Wells: Sinner senza affanni, batte Shapovalov e vola agli ottavi

