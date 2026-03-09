Indian Wells Sinner e Opelka eliminati in doppio Bene Vavassori

A Indian Wells, Jannik Sinner e Reilly Opelka sono stati eliminati nel torneo di doppio, mentre Andrea Vavassori ha proseguito la sua corsa. La coppia formata da Sinner e Opelka, considerata tra le prime al mondo, non è riuscita a superare il turno. La serata si è conclusa con l’uscita di Sinner e Opelka, mentre Vavassori ha continuato a competere nel torneo.

Jannik Sinner non ce l’ha fatta ad andare avanti nel torneo di doppio a Indian Wells. È stato eliminato dai primi al mondo insieme a Opelka Non è stata una serata facile per Jannik Sinner a Indian Wells, ma c’è da dire anche che non era il suo principale obiettivo. Il numero 2 al mondo ha deciso di cimentarsi anche nel torneo di doppio in quest’ATP 1000, ma le cose non sono andate bene. In coppia con Opelka, oggi ha dovuto affrontare due maestri della disciplina, gli spagnoli Granollers e Zeballos, primi al mondo. Il tabellone non è stato clemente con uno dei migliori sportivi italiani del momento. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

La strana coppia avanza a Indian Wells. Andrea Vavassori, senza il suo fidato amico Simone Bolelli, trova in Alexander Erler un buon compagno di viaggio. I due superano il britannico Johnson e il polacco Zielinski e avanzano agli ottavi di finale. 6-7; 7-5; 10- - facebook.com facebook

