Indian Wells Sinner batte Shapovalov | ora lo attende Fonseca

A Indian Wells, il tennista italiano ha battuto Denis Shapovalov e si è qualificato per gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con una vittoria di Sinner, che ora affronta Fonseca nel prossimo turno. La competizione si svolge nel deserto californiano e vede i migliori giocatori del circuito sfidarsi su campi in cemento.

Indian Wells, 9 marzo 2026 - Jannik Sinner continua la sua marcia a Indian Wells e approda agli ottavi di finale dopo aver superato Denis Shapovalov con una prova solida e senza troppi passaggi a vuoto. L’azzurro ha chiuso in due set (6-3, 6-2 ) in poco più di un’ora di gioco, prendendosi il pass per la seconda settimana del Masters 1000 californiano dove ora lo attende una sfida nuova e intrigante contro il giovane brasiliano Joao Fonseca. Il match contro il canadese. La partita contro Shapovalov non era iniziata nel migliore dei modi. Il canadese aveva subito strappato il servizio a Sinner nel game d’apertura, dando l’impressione di poter accendere la partita con il suo tennis aggressivo e imprevedibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

