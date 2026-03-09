A Indian Wells 2026, Jannik Sinner ha vinto il suo match contro Denis Shapovalov, qualificandosi per gli ottavi di finale del torneo. L'azzurro, attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, ha conquistato la vittoria in due set, con punteggi di 6-3 e 6-2. Oggi il tennista sarà impegnato anche nel doppio, con orario e luogo ancora da definire.

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale del BNP Paribas Open di Indian Wells. Il tennista azzurro, attuale numero 2 del ranking mondiale, ha superato con autorità il canadese Denis Shapovalov, numero 39 della classifica Atp, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Una prestazione solida e senza sbavature per l’altoatesino, che ha controllato il match fin dalle prime battute, mostrando grande efficacia al servizio e una notevole continuità negli scambi da fondo campo. Sinner ha preso il comando del gioco già nel primo set, strappando il servizio all’avversario e gestendo poi il vantaggio senza particolari difficoltà. Nel secondo parziale l’azzurro ha ulteriormente alzato il ritmo, concedendo pochissimo a Shapovalov e chiudendo la partita in maniera rapida. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indian Wells 2026, Sinner batte Shapovalov e va agli ottavi. Oggi l’azzurro in campo nel doppio: orario e dove vederla

Articoli correlati

Indian Wells: Sinner senza affanni, batte Shapovalov e vola agli ottaviProcede spedita la marcia di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells: dopo il debutto vincente contro il ceco Svrcina, l’azzurro sconfigge in...

Indian Wells 2026, Sinner batte Shapovalov e conquista gli ottavi di finaleMiami, 9 marzo 2026 – Jannik Sinner non sbaglia nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells.

Tutti gli aggiornamenti su Indian Wells

Temi più discussi: Indian Wells, secondo turno: a che ora giocano Sinner e Paolini; Jannik Sinner - Denis Shapovalov a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner/Opelka e non solo: le coppie di doppio da non perdere a Indian Wells; Sinner travolge Svrcina a Indian Wells: Devo migliorare per sentirmi più sicuro.

Troppo Jannik Sinner per Shapovalov, ottavi a Indian Wells per il numero 2 del mondoNeanche l'ombra di un problema per Jannik Sinner, che si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 senza fondamentalmente ... oasport.it

LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta una delle coppie più fortiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Jannik Sinner e ... oasport.it

Jasmine Paolini negli ottavi a Indian Wells per il terzo anno consecutivo Affronterà Talia Gibson per raggiungere i suoi primi quarti di finale in carriera a Tennis Paradise. - facebook.com facebook

SINNER DOMINA SHAPOVALOV E SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI INDIAN WELLS Jannik Sinner ha ottenuto il pass per gli ottavi del Indian Wells Masters superando Denis Shapovalov 6-3, 6-2 in poco più di un’ora. L’azzurro ha faticato all’inizio, sub x.com