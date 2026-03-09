Indian Wells 2026 Sinner batte Shapovalov e conquista gli ottavi di finale

Nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha sconfitto Denis Shapovalov e ha ottenuto l'accesso agli ottavi di finale. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha dimostrato concretezza in campo. La sfida si è svolta nel giorno del 9 marzo 2026, portando Sinner avanti nel torneo californiano.

Miami, 9 marzo 2026 – Jannik Sinner non sbaglia nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, il fuoriclasse azzurro batte il canadese Denis Shapovalov nel Masters 1000 americano e stacca senza fatica il pass per gli ottavi del torneo californiano: 6-3 6-2 il punteggio, in un’ora e 11 minuti di gioco. Indian Wells, Sinner agli ottavi. Per Jannik, partita ben gestita e controllata. Solo un piccolo passaggio a vuoto nel primo game del match, con turno di servizio perso a zero. Poi, l’immediato controbreak e il primo game chiuso sul 6-3. Altro break all’inizio del secondo parziale, per mettere la sfida in discesa e chiudere il discorso con il secondo break nel settimo game, prima di servire per il match. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

