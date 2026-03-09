Le autorità hanno aperto un’indagine sull’incendio avvenuto a Crans-Montana, che ha provocato la morte di 41 persone, tra cui molti giovani e minorenni. È stato anche ascoltato il sindaco del paese svizzero, coinvolto nel procedimento. Le indagini continuano, anche se con alcuni rallentamenti, per fare chiarezza sulle cause dell’incidente.

Nicolas Féraud è stato iscritto nel registro degli indagati con le stesse ipotesi di reato dei coniugi Moretti insieme all’ex sindaco Anche se a rilento, prosegue l’indagine sull’incendio di Crans-Montana costato la vita a 41 persone, per la maggior parte giovanissimi e minorenni. Oltre 3 mesi dopo l’incendio divampato nel locale Le Constellation della località svizzera nella notte di Capodanno è stato formalmente indagato anche il sindaco Nicolas Féraud. L’iscrizione risale al 5 marzo ed è avvenuta dopo che a fine gennaio era stata presentata una denuncia penale contro Féraud da parte di due avvocati vallesani che rappresentano una vittima gravemente ustionata e i suoi genitori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indagato anche il sindaco del paese svizzero per la strage di Capodanno

