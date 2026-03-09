Incrocio Maddalena | il pass residente diventa una trappola per
A Catanzaro, nell’incrocio della Maddalena, si verificano blocchi ricorrenti causati da auto con pass residenti che sostano nelle intersezioni. Questa situazione crea un problema quotidiano per il traffico locale, con le auto che occupano sistematicamente le aree di scorrimento. La presenza di veicoli parcheggiati in modo irregolare rende difficile il passaggio e aumenta il rischio di ingorghi.
Un incubo quotidiano si è insediato nell’incrocio della Maddalena a Catanzaro. Auto con pass residenti bloccano le intersezioni, trasformando la sosta in un’ostruzione sistematica. La pratica del cosiddetto parcheggio creativo rende il passaggio di mezzi ingombranti o ambulanze un’impresa impossibile per i cittadini. Il fenomeno colpisce direttamente la mobilità urbana e la sicurezza pubblica nel cuore della città. Il paradosso del documento autorizzativo. Molti automobilisti espongono sul parabrezza il regolare pass per residenti, interpretandolo erroneamente come una licenza assoluta di sosta. Questo documento dovrebbe garantire l’accesso alle aree consentite, ma viene strumentalizzato per giustificare l’occupazione illegittima degli spazi critici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
