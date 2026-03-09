Incontro con Lorenzo Tosa per parlare di attualità futuro e partecipazione a Lettomanoppello

Il 12 marzo alle 17, a Lettomanoppello, si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Lorenzo Tosa. L’evento prevede un dibattito aperto su temi di attualità, futuro e partecipazione. La partecipazione è rivolta a chi vuole ascoltare e confrontarsi con il professionista, che sarà presente per discutere di questioni attuali e di come si possa immaginare il domani.

Il giornalista e scrittore Lorenzo Tosa sarà ospite a Lettomanoppello in un incontro-dibattito che si terrà il prossimo 12 marzo, alle ore 17.30. L'iniziativa rientra in un ciclo di incontri promosso dall'amministrazione comunale per aiutare il territorio ad assumere piena consapevolezza degli eventi che caratterizzano il nostro agire e che influenzano lo sviluppo della società. L'evento sarà moderato da Fabio Salamida e sarà uno spazio aperto alle domande, alla proposizione di idee e all'espressione delle opinioni e delle voci di Lettomanoppello. Lorenzo Tosa, 42 anni, giornalista professionista, da anni si occupa di comunicazione politica e social come consulente, copywriter e addetto stampa.