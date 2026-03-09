Incontro con l’Autismo-L’altra Faccia | a Solofra dialogo aperto per una nuova visione possibile

Il 14 marzo 2026 si terrà a Solofra presso il Palazzo Ducale Orsini l’evento intitolato “Incontro con l’Autismo – L’altra Faccia”. L’iniziativa è stata ideata e progettata dall’artista Paolo D’Amore e prevede un dialogo aperto dedicato alla tematica dell’autismo e alle prospettive di comprensione. La manifestazione si svolgerà nella città di Solofra, in provincia di Avellino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una prospettiva diversa sull’autismo, una visione spesso non considerata, che invita la comunità a superare stereotipi e pregiudizi Si terrà il 14 marzo 2026 presso il Palazzo Ducale Orsini, nella città di Solofra (AV), l’evento “Incontro con l’Autismo – L’altra Faccia”, ideato e progettato dall’artista Paolo D’Amore. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una prospettiva diversa sull’autismo, una visione spesso non considerata, che invita la comunità a superare stereotipi e pregiudizi per riscoprire il valore, il talento e le possibilità presenti in ogni persona. L’incontro si articolerà in un dialogo libero e partecipato, con l’intento di “ricordarci di loro” non come categoria, ma come parte viva e integrante della nostra società. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

