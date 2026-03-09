Stamattina, lungo l’autostrada A4 tra Meolo-Roncade e Noventa-San Donà in direzione Trieste, si è verificato un incidente che ha coinvolto un tir, che ha preso fuoco. La collisione ha causato l’intervento dei vigili del fuoco e ha provocato disagi alla viabilità. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Si è rovesciato dopo essersi scontrato con un'altra autocisterna nel tratto tra Meolo e San Donà. Il camionista, ferito, è stato portato all'ospedale Un incidente stradale si è verificato stamattina, lunedì 9 marzo, nel tratto dell'autostrada A4 tra Meolo-Roncade e Noventa-San Donà, in direzione Trieste. C'è stato un impatto tra due autocisterne, di cui una - che trasportava fenolo, un composto derivato dal benzene - è finita ribaltata e ha preso fuoco; l'altra era adibita al trasporto di anidride carbonica, ma era vuota. L'autista, ferito, è stato soccorso e trasportato all'ospedale con l'elicottero del suem 118. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: VIDEO | Tir prende fuoco, paura in autostrada

Tir va a fuoco nell'area di servizio dell'autostradaVerso le ore 18:30 di oggi, mercoledì 17 dicembre, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti sull’autostrada A1,...

Incidente di Babbo Natale sull’autostrada – Vigili del fuoco in azione |(AI)

Altri aggiornamenti su Incidente in autostrada un tir a fuoco

Temi più discussi: Nuovo incidente in autostrada A14. Coinvolti un’auto e un camion -; Incidente in autostrada, auto tampona un mezzo pesante nell'unico tratto a due corsie della A4: due morti; Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt; Incidente mortale sul tratto maledetto dell'autostrada A4, auto finisce sotto a un Tir: decedute due persone.

Terribile frontale tra un autoarticolato e una macchina in autostrada: bloccato il tunnel al confine all'albaCOLLE ISARCO. Un botto terribile, la macchina che si scontra frontalmente con il camion che proveniva nell'altra direzione e poi con il muretto della galleria con le ruote che si squarciano e la parte ... ildolomiti.it

Camion con gas si ribalta e prende fuoco in A4: esplosioni e autostrada chiusaVENEZIA - Incidente in A4 nel tratto Venezia-Trieste dove un tir si è rovesciato e si sono sentite forti esplosioni a chilometri di distanza. Intorno alle 11.20 di ... corriereadriatico.it

Un altro tram esce dai binari a Milano, 3° incidente in 10 giorni - facebook.com facebook

Muore giovane: incidente, perde il controllo della moto. Tragedia della strada a Pisa x.com